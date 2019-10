Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum - Wohnungseinbruch

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es zwischen 07.00 und 18.20 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Haus in der Straße Auf dem Lohe. Der unbekannte Täter dursuchte das Haus nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Rollen Toilettenpapier entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 21.25 Uhr zum Brand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Wohnhauses in der Straße Am Lüersberg. Die Feuerwehren Damme, Neuenkirchen, Vörden und Fladderlohausen rückten mit 90 Einsatzkräften aus und konnten das Feuer löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 100000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 278. Oktober 2019, kam es zwischen 13.30 und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule an der Kolpingstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 14.30 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme übersah beim Aussteigen einen von hinten heranfahrenden 53-jährigen Pedelec-Fahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß mit der Fahrertür, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 26. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Sonntag, 27. Oktober 2019, 14.30 Uhr kam es auf der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Touareg, der in einer Parkbucht stand und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 17.40 Uhr auf der Straße Jeddebrok zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Traktorgespann kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel eines Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

