Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.10.2019

Peine (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zunächst vergeblich in Praxisräume in der Straße Brockenblick in Ilsede einzubrechen. Im Anschluss nutzen die Täter die am Haus vorhandenen Fallrohre, um auf den Balkon des Obergeschosses zu gelangen. Hier brachen sie die Terrassentür gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

