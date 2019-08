Polizei Aachen

POL-AC: Motorradkontrollen in der Eifel - Lärmkontrollen durchgeführt und Streckenfahr-verbote überprüft

Monschau/ Roetgen/ Simmerath (ots)

Am letzten Wochenende kontrollierten die Polizeibeamten des Aachener Verkehrsdienstes insgesamt mehr als 120 Motorräder im Bereich der Nordeifel. Ein besonderes Augenmerk lag erneut auf der Überwachung des technischen Zustands der Kräder und der damit einhergehenden Lärmbelastung sowie der Einhaltung von Verkehrsvorschriften, in diesem Fall die Überwachung des Streckenfahrverbots für motorisierte Zweiräder. Die eingesetzten Beamten hielten mehr als 70 Motorradfahrer an und überprüften diese und ihre Maschinen. Bei mehreren Dutzend Motorrädern nutzten die Beamten dabei das Schallpegelmessgerät. Hierbei fielen zwei besonders laute Motorräder auf; der gemessene Lärmpegel war derart überschritten, dass die Betriebserlaubnis erloschen war und die Fahrer nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen müssen. Um ihre Fahrt weiter fortsetzen zu dürfen, bauten beide die von ihnen mitgeführten sogenannten "DB- Eater" wieder in die Auspuffanlagen ihrer Kräder ein. Bei der Kontrolle des Streckenfahrverbotes zwischen Woffelsbach und Steckenborn stoppten die Beamten an die 60 Motorradfahrer. Diese mussten ein Verwarngeld zahlen und sich im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme einen anderen Weg suchen, um ihre Tour fortzusetzen. Die intensiven Kontrollen der Polizeibeamten wurden von den Anwohnern der betroffenen Eifelorte sehr wohlwollend und mit Dank an die Beamten im Einsatz aufgenommen.(pw)

