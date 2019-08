Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring; Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Würselen (ots)

Bei einem schlimmen Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring heute Morgen um 9.45 Uhr wurden ein Motorradfahrer und seine Sozia (Beifahrerin) schwer verletzt. Der 62-jährige Motor-radfahrer aus Aldenhoven erlitt gar lebensgefährliche Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Nach Angaben von Zeugen war der Autofahrer zunächst auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr auf den Zubringer, der auf die K 30 in Richtung Schumannstraße führt. Hier habe der Autofahrer dann seinen Wagen bis fast zum Stillstand abgebremst und den Wagen dann auf der K 30 gewendet. Als er auf der schraffierten Sperrfläche wendete, sei das Motorrad gekommen und in die Seite des Pkw gefahren. "Das Motorrad" habe keine Chance mehr gehabt, dem Pkw auszuweichen, so ein Zeuge. Bei dem Zusammenprall stürzten sowohl der Motorradfahrer als auch die 57-jährige Sozia aus Düren. Dabei zogen sie sich die schweren Verletzungen zu. Der 26-jährige Autofahrer aus Elsdorf blieb unverletzt.

Autofahrer, die an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten sofort Erste Hilfe. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeiten ab. Die K 30 und ein Zubringer waren bis 12.15 Uhr wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.

Hinsichtlich der Unfälle war das eine schlimme Woche hier in der Region. Unser wirklich gut gemeinter und dringender Appell geht alle Fahrzeugführer gleichermaßen, vorschriftsmäßig zu fahren und dabei auch noch sensibel zu sein, für mögliche Fehler des anderen.

Ein Bild von der Unfallstelle ist beigefügt und kann rechtefrei heruntergeladen werden. (pk)

