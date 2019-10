Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 1. Oktober 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone

Samstag, 28.09.2019, 15:15 Uhr, bis Montag, 30.09.2019, 07:15 Uhr

Aus ungeklärte Art gelangten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Wolfenbüttel Fußgängerzone, Lange Herzogstraße. Im Geschäftsbereich des Hauses wurden weitere Türen gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeiten offenbar nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Dienstag, 01.10.2019, gegen 07:30 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger in die Ahlumer Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 17-jährige Radfahrerin vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles und ohne Fremdeinwirkung gestürzt war und durch den Sturz das Bewusstsein verloren hatte. Am Ort befindliche Ersthelfer teilten den Einsatzkräften zudem mit, dass ein bislang unbekannter dreister Radfahrer oder Radfahrerin die auf dem Boden liegende Bewusstlose umfahren hätte und einfach weitergefahren sei. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unterlassenen Hilfeleistung gegen Unbekannt ein und hofft auf weitere Zeugenhinweise unter 05331 / 933-0. Die 17-Jährige wurde unterdessen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand können derzeit keine Angaben gemacht werden.

