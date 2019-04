Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Maschinenbrand in einer Druckerei

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Montag, den 08.04.2019, gegen 13 Uhr, kam es zu einem Brand in der Sulinger Straße, in Delmenhorst. In einer dort ansässigen Druckerei geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Maschine, die zum Schreddern von Papier eingesetzt wird, in Brand. Dieses führte zu starker Rauchentwicklung in der angrenzenden Halle. Der Brand konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

