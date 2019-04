Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Colnrade, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Motorradfahrern

Delmenhorst (ots)

Am 07.04.2019, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der K249, Hauptstraße, in Colnrade, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Ein 41-jähriger Kraftradfahrer aus Großenkneten befuhr gefolgt von zwei weiteren Krafträdern die Hauptstraße aus Wildeshausen kommend in Richtung Colnrade und bremst sein Fahrzeug plötzlich ab, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Der nachfolgende 42-jährige Großenknetener, der mit seinem Kraftrad direkt hinter dem 41-jährigen die Fahrbahn befuhr, erkannte dieses rechtzeitig und konnte ausweichen. Der hinter diesem befindliche 43-jährige Kraftradfahrer aus Hatten wurde vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet, so dass dieser sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf das Kraftrad des an erster Stelle fahrenden 41-jährigen auffuhr.

Beide Fahrzeugführer erlitten infolge des Zusammenstoßes schwere Verletzungen und wurden durch einen Rettungshubschrauber und einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Krafträdern entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

