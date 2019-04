Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK Nordenham: Ein verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Schweiburg

Delmenhorst (ots)

Jade. Am Sonntag, den 07.04.2019, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B437), Ortsdurchfahrt von Schweiburg. Eine 51-jährige aus dem Landkreis Ammerland befuhr mit ihrem PKW, der Marke Renault, die B437 in Richtung Stadland. In Höhe der dortigen Tankstelle musste sie verkehrsbedingt halten. Ein unmittelbar hinter ihr in gleicher Richtung fahrender 59-jähriger Motorradfahrer aus Elsfleth erkannte dies zu spät, fuhr auf das vor ihm haltende Fahrzeug auf und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

Fragen bitte an Henning Scheer

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell