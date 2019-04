Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ehrliche Finderin gibt Bargeld bei der Polizei in Brake ab

Delmenhorst (ots)

Ein 51-jähriger Ovelgönner hob am Freitagmittag an einem Geldausgabeautomaten 200 Euro ab, vergaß aber, dieses dem Ausgabeschacht zu entnehmen. Die nachfolgende Kundin, eine 37-jährige Ovelgönnerin, fand das Geld und gab den Fund bei der Polizei in Brake ab. Der Verlierer konnte ermittelt werden. Das Geld wurde ihm ausgehändigt.

