Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnhausbrand in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich am Donnerstag, 21. Februar 2019, gegen 13:00 Uhr, ein Brand in einem Einfamilienhaus im Schlehdornweg in Ganderkesee, Ortsteil Elmeloh.

Der Brand wurde zunächst als Dachstuhlbrand gemeldet. Bei Eintreffen konnte festgestellt werden, dass sich die Zwischendecke des Hauses entzündet hatte.

Der 83-jährige Hausbewohner versuchte noch mit eigenen Mitteln, das Feuer zu löschen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Stadt und Ganderkesee unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Feuerwehren waren mit 12 Einsatzfahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Der Hausbewohner wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte nicht beziffert werden.

