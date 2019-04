Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag,07.04.2019, gegen 00:35 Uhr, kontrollierten Beamte in der Ahlhorner Straße in Höhe des Moorweges den PKW eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus Harpstedt. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurde in dem Fahrzeug eine größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

