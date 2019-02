Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Brand richtet Schaden an

Velen (ots)

Im Werkstattbereich einer Halle an der Straße Zum Lünsberg in Velen-Ramsdorf ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Brand gekommen. Das Feuer zog mehrere Gebäudeteile in Mitleidenschaft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

