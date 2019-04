Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Großenkneten. Am Montag, 08.04.2019, um 09:20 Uhr, ereignete sich auf der L871 / Hauptstraße innerhalb der geschlossenen Ortschaft Großenkneten ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Oldenburgerin befuhr mit einem Pkw, Marke Ford, die Hauptstraße von Sage kommend in Richtung Wildeshausen. In ihrem Fahrzeug befand sich zudem ein vorschriftsmäßig gesicherter neun Monate alter Säugling. In Höhe eines Bankhauses beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden bevorrechtigten Pkw, Marke Fiat, einer 66-Jährigen Frau aus dem Landkreis Oldenburg, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden erwachsenen Fahrzeuginsassen leicht verletzt, der Säugling blieb in seinem Kindersitz unverletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

