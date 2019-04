Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn: Fahrzeugführer legt bei Verkehrskontrolle gefälschten Führerschein vor +++ Unfall mit hohem Sachschaden auf der A1

Delmenhorst. In der Nacht von Sonntag, den 07.04., auf Montag, den 08.04, gegen 01:55 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn eine Verkehrskontrolle auf der B75, im Bereich Delmenhorst, durch. Kontrolliert wurde ein PKW der Marke Opel aus dem Kreis Kleve, in Nordrhein-Westfalen, mit insgesamt drei Insassen. Im Rahmen der Kontrolle händigte der 36-jährige Fahrzeugführer, armenischer Staatsbürger, einen augenscheinlich gefälschten lettischen Führerschein aus. Die Fälschung wurde sichergestellt, dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Einer der Mitfahrer, 31-Jahre alt, ebenfalls armenischer Staatsbürger, hielt sich zudem ohne gültigen Aufenthaltstitel illegal im Bundesgebiet auf. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Ein Mitfahrer, der über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, konnte die Fahrt im Anschluss fortsetzen.

-

Harpstedt. Am Samstag, den 07.04., gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 1, kurz vor der AS Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück, zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund einer Tagesbaustelle wurde der Verkehr vor der AS Wildeshausen-Nord auf eine Fahrspur verengt. Dadurch bildete sich ein Rückstau, woraufhin ein 36-jähriger Bremer, der sich mit seinem Daimler-Benz auf dem Überholfahrstreifen befand, verkehrsbedingt bremsen musste. Dies erkannte der 54-jähriger Fahrer eines VW Golf aus dem Landkreis Verden, der gerade dabei war vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen zu wechseln, zu spät und fuhr auf den Daimler-Benz auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 15.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

