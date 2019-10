POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.10.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Ankündigung einer Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei.

Am 02.10.2019 findet eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 615 zwischen der Eisenhüttenstraße und Salzgitter-Üfingen statt.

Seit September 2016 wurden auf dem Streckenabschnitt 7 Unfälle mit Personenschaden verursacht, bei denen 1 Mensch getötet, 1 Person schwer und 6 Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei kündigt weitere Messungen an und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Baddeckenstedt, Oelber, Am Kornfeld, 19.09.2019, 17:15 Uhr-30.09.2019, 16:50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten im weiteren Tatverlauf mehrere Räume. Sowohl Angaben zum Diebesgut als auch zur Schadenshöhe sind Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

