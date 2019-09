Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnaus

Hamm-Rhynern (ots)

Am Samstag, 28. September, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 23.05 Uhr drangen Einbrecher in ein Haus an der Straße Im Rosengarten ein und durchwühlten sämtliche Räume der Hauptwohnung und einer Einliegerwohnung. Die Hauseingangstür sowie die Verriegelung eines Gartentores wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

