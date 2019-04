Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: kleiner Junge versucht Rentnerin beim Friedhof auszurauben

Husum (ots)

Sonntagnachmittag (07.04.2019) versuchte ein ca. 12 - 14 Jahre alter Junge eine Rentnerin in Husum auszurauben. Er sprach die 80-jährige Dame in der Nordhusumer Straße an und fragte nach dem Weg zum Friedhof. Da die Frau den gleichen Weg hatte, nahm sie ihn ein Stück des Weges mit. Auf einem Kiesweg, der von der Nordhusumer Straße zum Friedhof führt, bedrohte der Junge sie dann mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe ihres Portemonnaies. Die Rentnerin weigerte sich und drehte sich um. Der Junge lief daraufhin in Richtung Nordhusumer Straße zurück. Er war ca. 155 cm groß, hatte blonde Haare und trug ein blaues T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Husum bittet um Hinweise zu dem Jungen unter der Telefonnummer: 04841 - 830 0.

