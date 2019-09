Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte und 18000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hamm-Lohauserholz (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lohauserholzstraße/Albert-Spieker-Straße am Freitag, den 27. September, gegen 13.20 Uhr leicht verletzt. Eine 43-jährige Tiguan-Fahrerin befuhr zunächst den Albert-Spieker-Weg und wollte dann auf die Lohauserholzstraße in Fahrtrichtung Osten fahren. Eine 38-jährige Renault-Fahrerin befuhr den Werner-Brackelmann-Weg und wollte dann die Lohauserholzstraße in Fahrtrichtung Norden befahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Autofahrerinnen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Sachschaden von 18000 Euro. (kt)

