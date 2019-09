Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall - Seat landet auf dem Dach

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Alleinunfall auf dem Alten Uentroper Weg wurde am frühen Freitagmorgen, 27. September, ein 18-Jähriger leicht verletzt. Der junge Mann aus Hamm fuhr auf dem Alten Uentroper Weg in Richtung Ostwennemarstraße. Gegen 2.45 Uhr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Der Unfallfahrer selbst landete mit seinem Seat auf dem Dach. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Da der Verdacht besteht, dass der 18-Jährige während der Fahrt eingeschlafen ist und deswegen die Kontrolle über sein Auto verlor, stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (hei)

