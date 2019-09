Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb klettert durch offenes Fenster in Wohnung

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 26. September, ein offenes Schlafzimmerfenster in der Freiligrathstraße genutzt, um in eine Wohnung zu gelangen. Dort stahl er gegen 11.45 Uhr Schmuck. Der Wert liegt im vierstelligen Bereich.

Während der Tat befanden sich einige Bewohner der Wohnung im Nachbarraum. Durch ein Geräusch alarmiert, sahen sie den Tatverdächtigen bei seiner Flucht draußen am Fenster vorbeilaufen. Der Mann floh in Richtung Bülowstraße.

Der Tatverdächtige trug einen dunklen Kapuzenpullover. Zum Tatzeitpunkt hatte er die Kapuze auf. Zudem hat der Mann einen Stoppelbart. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

