Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein leichtverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 10-jähriger Junge wurde am Mittwoch, 25. September 2019, gegen 18.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße leicht verletzt. Als er mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in Höhe der Maximilianstraße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Autofahrerin aus Hamm. Sie befuhr zu dem Zeitpunkt mit ihrem Peugeot die Ostwennemarstraße in Richtung des Alten Uentroper Wegs. Der leichtverletzte Junge wurde nach adäquater Erstversorgung im weiteren Verlauf durch seine vor Ort erschienene Mutter weiter betreut. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro. (as)

