Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb droht mit Schere

Hamm-Rhynern (ots)

Mit einer Schere drohte ein Ladendieb am Mittwoch, 25. September, an einem Verbrauchermarkt am Heideweg. Gegen 16.20 Uhr konnte ihn ein Mitarbeiter bei dem Diebstahl von 2 Flaschen Kräuterlikör beobachten. Als der Dieb das Geschäft mit seiner Beute verließ und auf einem Fahrrad flüchtete, drohte er mit einer Schere in Richtung des Marktleiters. Der brach daraufhin die Verfolgung ab und informierte die Polizei. Die Schere nutzte der Ladendieb nicht nur zum Drohen, sondern auch zum Entfernen der Sicherungsetiketten an den Flaschen. Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen auf dem vorhandenen Videomaterial des Marktes zweifelsfrei identifizieren. Es handelt sich um einen 44-Jährigen aus Hamm, der in der Vergangenheit bereits häufiger wegen Ladendiebstahls aufgefallen ist. Ihn erwartet nun ein neues Strafverfahren wegen Schweren Räuberischen Diebstahls.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell