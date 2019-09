Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße am Freitag, den 27. September, gegen 14.20 Uhr leicht verletzt. Eine 45-jährige Renaultfahrerin beabsichtigte von der Zufahrt der Firma Voestalpine nach links auf die Hafenstraße abzubiegen. Ein 26-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der Hafenstraße stadteinwärts. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Renault und Man-LKW. Die Vorfahrt an der Einmündung wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Die 45-Jährige sowie ein 44-jähriger Beifahrer im Renault wurden durch einen Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Es enstand Sachschaden von ungefähr 8000 Euro. Die Hafenstraße wurde für etwa eine Stunde für eine Fahrtrichtung gesperrt. (kt)

