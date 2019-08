Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

In einem Mehrfamilienhaus auf der Ewaldstraße brachen unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit von 19.30 bis 22.10 Uhr, eine Wohnungstür auf und drangen dann in die Wohnung ein. Sie nahmen eine Bauchtasche mit Bargeld, Reisepass und Führerschein mit.

Marl

Mittwoch, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Max-Reger-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell