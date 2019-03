Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: "Vor der Zeit"

Polizei schnappt drei Jugendliche

Erbach (ots)

Die Polizei in Erbach hat am Freitag (8.3) drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig ins Gewahrsam genommen, nachdem diese gegen 2.30 Uhr, beim Erblicken des Streifenwagens im Westring, weggerannt sind. Der Verdacht, dass das Trio etwas angestellt haben könnte, erhärtete sich, nachdem in ihren Taschen eine Bohrmaschine und ein abgebrochener Mercedesstern gefunden wurde. Im Laufe des Vormittags wurde schließlich der versuchte Aufbruch eines Snack-Automaten am Bahnhof angezeigt. Die Jugendlichen hatten vor ihrer Festnahme versucht, Geld aus dem Automaten zu bekommen. Dabei wurde das Automatengehäuse erheblich beschädigt. Bevor die Drei die Polizeiwache wieder verlassen konnten, wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell