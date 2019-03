Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Spielhalle überfallen - Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Groß-Zimmern: Am frühen Freitagmorgen (08.03.2019) wurde in Groß-Zimmern eine Spielhalle überfallen. Gegen 02:25 Uhr betrat ein maskierter Mann die in der Ortsmitte gelegene Spielhalle. Er bedrohte die 47-jährige Angestellte mit einem Messer und ließ sich die Kasse öffnen. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro flüchtete er zunächst zu Fuß und dann weiter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der unbekannte Mann war ca. 25 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß und kräftig. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit einem dunkelblauen Kapuzenpulli und einer grauen Jeans bekleidet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell