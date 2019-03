Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Dieburg (ots)

Nur einen kurzen Moment der Ablenkung nutzten zwei unbekannte Täter am "Fuchsberg", um den auf dem Boden abgestellten Rucksack zu entwenden. Da die beiden Langfinger im Vorbeifahren mit dem Fahrrad nach dem Rucksack griffen, konnte die unmittelbar daneben wartende Eigentümerin nur noch sehen, wie die Täter am Montagmittag (04.03.2019) gegen 14:30 Uhr in Richtung Großwiesenweg flüchteten. Da sich in dem schwarzen Rucksack unter anderem ein teures Mobiltelefon befand, beläuft sich der Schaden auf etwa 1500 Euro.

Die beiden Männer können durch die Bestohlene wie folgt beschrieben werden: Beide waren von normaler bis sportlicher Statur, wobei einer von beiden auffällig groß für das Fahrrad war auf dem sie saßen. Der Größere war zudem mit einer "Army-Jacke", einer Jogginghose und Schuhen mit roter Sohle bekleidet. Der Andere trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und darüber eine schwarze Jacke.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 entgegen

