Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Harreshausen: Über die Terrassentür gelangten Kriminelle ins Haus und machten Beute

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Am Mittwoch (06.03.) verschafften sich Diebe über die Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus im Aschaffenburger Weg. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr nutzten die Kriminellen die Abwesenheit der Bewohner aus, um Bargeld und Schmuck im Wert von über 450 Euro zu erbeuten. Anschließend flüchteten diese unerkannt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen

