Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Viernheim (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße, wurde eine 33-jährige Mannheimerin am Mittwoch (06.03.2019) gegen 16:30 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Aus ihrer Handtasche wurde ihr Portemonnaie entwendet.

Laut der Bestohlenen könnte es sich bei der möglichen Täterin um eine 35 bis 40 Jahre alte Frau handeln. Diese ist etwa 1,60 Meter groß und von schmaler Statur. Sie hat kurze, hellbraune aber gewellte Haare und war mit einer Bluejeans, einer kaki-grauen Jacke mit Kapuze sowie flachen Schuhen bekleidet. Außerdem hatte sie eine schwarze Tasche bei sich.

Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

