POL-DA: Michelstadt-Steinbuch: Altmetalldiebe in Steinbuch

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Michelstadt (ots)

Nachdem am Sonntag (3.3) zwei Unbekannte auf dem Grundstück einer Firma beobachtet wurden, die offensichtlich Bilder gefertigt haben, wurde zwei Tage später Altmetall im Wert von 300 Euro gestohlen. Die Polizei in Erbach sieht einen möglichen Zusammenhang mit der Beobachtung vom Sonntag. Die Fremden waren an dem Tag mit einem weißen Mercedes Sprinter mit ausländischem Kennzeichen unterwegs.

Für die Ermittlungen werden jetzt Zeugen gesucht, die am Faschingsdienstag (5.3), zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, einen weißen Sprinter in Steinbuch selbst oder im Bereich der Straße "Am Wiesental", bemerkt haben. Auch werden Hinweise zu verdächtige Personen entgegengenommen.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) sind unter der zentralen Rufnummer 06062 / 9530 zu erreichen.

