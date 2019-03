Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 23-Jähriger am Bahnhof geschlagen

Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Für die weiteren Ermittlungen der Polizei werden noch dringend Zeugen gesucht, die am Sonntagabend (3.3) beobachtet haben, wie ein Mann am Bahnhof geschlagen wurde. Durch die Schläge wurde der 23-jährige Lampertheimer am Kopf verletzt. Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus konnte der 23-Jährige am Folgetag wieder nach Hause entlassen werden. Der Vorfall passierte gegen 19.50 Uhr am Bahnsteig des Lampertheimer Bahnhofs, nachdem der Zug aus Bürstadt einfuhr. Möglicherweise kam die gesuchte Personengruppe mit diesem Zug in Lampertheim an und trafen auf den Lampertheimer, der Faschingsverkleidung trug.

Der Polizei ist bekannt, dass der Vorfall von mehreren Personen beobachtet wurde, die sich bisher noch nicht gemeldet haben. Diese werden dringend gebeten, Kontakt zu den Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) aufzunehmen. Telefon: 06206 / 94400.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell