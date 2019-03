Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rabiater Autofahrer verfolgt Radfahrer/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Vor einem Imbiss in der Nieder-Ramstädter-Straße gerieten am Montag (04.03.) gegen 20.20 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer sowie der Fahrer eines schwarzen BMW mit DA-Kennzeichen, offenbar wegen dessen behindernd abgestellten Fahrzeuges, in Streit.

Ein Zeuge beobachtete anschließend, dass der BMW-Fahrer unter Missachtung mehrerer roter Ampeln, unter anderem an der Kreuzung Landgraf-Georg-Straße/Pützerstraße, den Radfahrer verfolgte und mit seinem Fahrzeug blockieren wollte und hierbei auch in den Gegenverkehr fuhr. Zudem hielt der BMW-Fahrer dann mitten auf der Fahrbahn an, stieg aus seinem Auto aus, forderte den Unbekannten in hochaggressiver Weise zum Stehenbleiben auf und rannte dem Fahrradfahrer anschließend hinterher. Der Radler, der laut Aussage des Zeugen nur durch Ausweichmanöver einer Kollision mit dem Auto entgehen konnte, ergriff vermutlich aus Furcht die Flucht in Richtung Stadtmitte.

Der Autofahrer folgte dem Radfahrer nun erneut und missachtete ein weiteres Rotlicht, um in den "Schlossgraben" einzubiegen. Der Zeuge des Vorfalls verlor das Fahrzeug anschließend aus den Augen.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den BMW-Fahrer nicht mehr feststellen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet weitere Zeugen und insbesondere den unbekannten Fahrradfahrer um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

