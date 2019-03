Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Mehrere Diebstähle in Generationenhaus

Polizei ermittelt

Schaafheim (ots)

Wegen mehreren Diebstählen in ein Generationenhaus in der Langstädter Straße ermittelt die Polizei in Dieburg. Nach derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich Diebe auf unbekannte Weise Zutritt in eine Wohngruppe und entwendeten in insgesamt sechs Fällen Bargeld.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse müssen die Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (21.02.) und Dienstag (26.02.) die Diebstähle begangen haben.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Polizei aus Dieburg Zeugen, welche die Täter beobachtet haben oder denen fremde Personen im Bereich des Generationenhauses aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

