POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Exhibitionist flüchtet auf Fahrrad/Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Im Bereich der Frankensteinschule in der Heinrich-Delp-Straße zeigte sich ein Unbekannter am Montag (06.03.)gegen 11.00 Uhr mehreren Personen in schamverletzender Weise. Der etwa 25 Jahre alte Mann flüchtete anschließend auf einem orangefarbenen Mountainbike.

Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0.

