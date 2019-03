Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Soziale Einrichtungen Ziel von Einbrechern/ Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Im Alfred-Messel-Weg und Schwarzen Weg gerieten in der Nacht von Donnerstag (07.03.) auf Freitag (08.03.2019) drei soziale Einrichtungen in den Fokus von Kriminellen. Die derzeit noch unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf Wertgegenstände und Bargeld abgesehen. Hierzu brachen sie unter anderem in eine Kindertagesstätte ein und verursachten bei allen drei Taten einen Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.

Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern sind an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu richten.

