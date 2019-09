Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verletzter flüchtet nach Unfall

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitag, 27. September, 19.35 Uhr, ereignete sich auf der Günterstraße unweit der Rathenaustraße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein bislang unbekannter männlicher Motorrollerfahrer befuhr die Lohauserholzstraße mit einem schwarz-roten Motorroller in Richtung Südosten. Hier überholte er trotz Rotlicht einen vor der Ampel wartenden Pkw. Als sich der Rollerfahrer zu einem hinter dem Pkw wartenden zweiten Rollerfahrer umsah und Zeichen gab, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte den rechten Bordstein und prallte anschließend gegen einen Brückenpfeiler. Als mehrere Unfallzeugen zur Hilfe eilten, näherte sich der zweite Rollerfahrer, half dem Verletzten auf und beide entfernten sich mit dem zweiten Motorroller unerkannt vom Unfallort. Die hinzugerufene Polizei konnte den zurückgelassenen Motorroller der Marke Aprillia sicherstellen. Der Unfallfahrer soll sich blutende Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zugezogen haben. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren mit braunen kurzen Haaren handeln. Er war mit einer grauen Daunenweste und einer hellen Jogginghose bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

