Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterstützung Rettungsdienst, Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Scharnhorststraße Montag, 23.09.2019,

NORTHEIM -(dm)- Am Montag forderte der Rettungsdienst für die Durchsetzung einer behördlich verfügten Zwangseinweisung in Northeim, Scharnhorststraße, eine Streife der Polizei Northeim zur Unterstützung an. Nach dem erfolglos versucht wurde, die einzuweisende Person zu überreden, sich selbstständig aus der Wohnung zum Rettungswagen zu begeben, wendeten die Beamten einfache körperliche Gewalt an um die Person aus der Wohnung zu führen. Die Situation eskalierte in dem die Frau nach den Beamten schlug und in der weiteren Auseinandersetzung durch Tritte die Beamten verletzte. Es gelang schließlich den Beamten die Frau zu fixieren und in den Krankenwagen zu verbringen. Durch die Angriffe wird eine 24-Jährige Beamtin so verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig ist. Der 27-Jährige Polizeibeamte wird auch verletzt, kann aber weiterhin Dienst versehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell