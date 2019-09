Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter schwerer Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) In der Zeit von Samstag, 21.09.2019, 12.30 Uhr, bis Montag, 23.09.2019, 04.30 Uhr, kam es in Uslar, August-Bebel-Straße, zu einem versuchten schweren Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten. Bisher unbekannte Täter versuchten einen am Grundstück eines Industriebetriebes stehenden Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.200,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell