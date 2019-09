Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit E-Roller über Rot

Kehl (ots)

Der Rotlichtverstoß eines 26 Jahre alten Mannes am Dienstagabend in der Königsberger Straße hat für diesen nun unangenehme Konsequenzen. Der Fahrer eines E-Rollers missachtete gegen 21 Uhr die vorfahrtsregelnde Ampel und passierte ohne weiteres den Kreuzungsbereich zur Straßburger Straße. Im Zuge der anschließenden Kontrolle stellten die Ermittler des Polizeireviers Kehl fest, dass an dem elektrischen Fortbewegungsmittel keine erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht waren. Gegen den Mann wird daher nun nicht nur wegen des Rotlichtverstoßes, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell