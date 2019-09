Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

HARDEGSEN (stüw.) Am Montag, 23.09.2019, gegen 07.20 Uhr, kam es auf der K 431 zwischen Delliehausen und Espol zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 28-jährige Frau aus Einbeck befuhr die K 431 aus Richtung Northeim kommend in Richtung Uslar. Dabei kam ihr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw mit Anhänger in der Mitte der Fahrbahn entgegen. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer mit Pkw und Anhänger entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der an dem Pkw der Frau entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Hardegsen unter der Telefonnummer 05505/2323 oder die Polizeiinspektion Northeim unter der Telefonnummer 05551/70050.

