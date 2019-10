Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbruch in der Casinostraße

Koblenz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 24.10.2019, wurde zwischen 06.45 Uhr und 18.20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Casinostraße 57 eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür der in der ersten Etage gelegenen Wohnung auf. Diese wurde anschließend durchsucht. Soweit bislang bekannt, wurde lediglich ein Sparschwein mit einem zweistelligen Geldbetrag gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

