Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geldautomat in Koblenz-Lay Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2019, 23.27 Uhr, lief ein Einbruchalarm von einem Gebäude in Koblenz-Lay, Am Kirmesplatz, auf in dem ein Geldautomat untergebracht ist. Hierbei handelt es sich um ein Anwesen, an dem umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Das Gebäude wurde von den eintreffenden Polizeibeamten umstellt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter noch im Gebäude aufhalten könnten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten im Gebäude jedoch keine Personen angetroffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter durch die Alarmanlage gestört wurde und von einer weiteren Tatbegehung absah. Dieser hebelte zuvor ein Fenster auf und verschaffte sich dann auf der Baustelle den Zutritt durch eine Holzwand zum Serverraum des Geldautomaten. Zu einer Manipulation am Automaten selbst kam es augenscheinlich nicht. Die Kripo Koblenz bittet nun die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Die Kripo interessieren insbesondere Informationen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die kurz vor der Tat oder möglicherweise sogar Tage vor der Tat in der Nähe des Tatortes gesehen wurden. Hinweise unter Tel.: 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell