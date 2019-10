Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bombendrohung bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde

Koblenz (ots)

Am heutigen Vormittag ging um 09:19 Uhr bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz eine telefonische Bombendrohung ein. Zirka 250 Mitarbeiter mussten die Bundesanstalt verlassen. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich ab und durchsuchte mit speziellen Polizeihunden die Räumlichkeiten. Da es sich bei der Bundesanstalt um zwei relativ große und miteinander verbundene Gebäude handelt, dauerte die Absuche bis kurz vor 14:00 Uhr. Es konnte keine Bombe gefunden werden, so dass alle Bereiche wieder zugänglich gemacht werden konnten. Solche Drohungen werden von der Polizei immer ernst genommen und mit entsprechenden Maßnahmen begleitet. Die Ermittlungen zum Anrufer und den Hintergründen der Tat dauern noch an.

