Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bewaffneter Parfumdieb in Koblenz ertappt

Koblenz (ots)

Am Montag, 21.10.2019, 15.30 Uhr, wurde ein 53-Jähriger beim Parfumdiebstahl in einem Kaufhaus in der Löhrstraße ertappt. Bei der Durchsuchung durch die Polizei kamen 7 Flacons im Gesamtwert von 560 Euro sowie ein Taschenmesser und ein CS-Spray zum Vorschein. Das Parfum stammte aus Diebstählen aus insgesamt 3 Koblenzer Drogerien. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Um 17.30 Uhr wurden zwei 13-jährige Mädchen beim Parfumdiebstahl in einer Drogerie am Altlöhrtor erwischt. Diese hatten es ebenfalls auch hochwertige Parfums abgesehen. Jede hatte zwei Flaschen im Wert von 114 bzw. 139 Euro eingesteckt.

