Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei Neuwied fahndet nach unbekannten Geldabhebern

Koblenz (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen stahlen am 06.09.2019, 13.15 Uhr, einer Frau in der Neuwieder Innenstadt, Fußgängerzone die Geldbörse aus der Handtasche. Kurz darauf hob das Pärchen an einem Geldautomaten 1380 Euro Bargeld ab. Mit den Bildern aus der Überwachungskamera wendet sich die Polizei Neuwied nun an die Öffentlichkeit. Wer kann Hinweise zu den beiden Personen geben, die wie folgt beschrieben werden:

Männlicher Täter: ca. 20-30 Jahre alt, schlank, südländisches Erscheinungsbild, Brille, beige Kappe, Bart, Jeans, graues T-Shirt.

Weibliche Täterin: ca. 25-35 Jahre alt, schlank, südländisches Erscheinungsbild, Sonnenbrille, schwarze Nike-Schuhe und schwarzes Kopftuch.

Hier finden Sie die Fotos: https://s.rlp.de/ICwfK

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell