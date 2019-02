Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 13.02.2019

Straßenhaus (ots)

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 13.02.2019

Unfallflucht in Windhagen

Windhagen - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Pkw, der in der Brunnenstraße abgestellt war beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Einbruch in Büroräume

Straßenhaus - Am Dienstag, dem 12.02.2019 wurde zwischen 16.00 Uhr und 21.30 Uhr eine Terassentür eines Hauses in der Eichenstraße aufgehebelt. Anschließend wurden die Büroräume durchsucht. Es gibt Hinweise auf 2-3 unbekannten Personen die sich zuvor in der Nähe aufgehalten haben sollen. Hinweise dazu bitte bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, melden.

Verkehrskontrolle der PI Straßenhaus

Straßenhaus - Am Dienstag, dem 12.02.2019, führte die PI Straßenhaus, zwischen 17 und 24 Uhr, Verkehrskontrollen im Bereich der B 413 bei Isenburg und in Dierdorf durch. Hierbei wurden 61 Fahrzeuge kontrolliert und 89 Personen hinsichtlich ihrer Verkehrstüchtigkeit überprüft. Dabei wurden u.a. folgende Verstöße festgestellt: 2 Fahrten unter Drogeneinfluss, 1 Fahrt unter Alkoholeinfluss, 5 x Fahren ohne Fahrerlaubnis,

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell