POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Brand unter einem Abdach

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Abdeckplane unter einem Abdach an einem Wohnhaus am Kriegerdamm in Brand. Hierdurch wurde auch ein Pkw beschädigt. Die Feuerwehr Lindern rückte mit 25 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das Wohnhaus wurde nicht von den Flammen erreicht.

Garrel/Bürgermoor - Brand eines Schulbusses

Am Mittwoch, 30. Oktober 2019, geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 06.55 Uhr ein Schulbus in Brand, der in einem Feldweg an der Pater-Kolbe-Straße abgestellt war. Dieser befand sich zur Vorfallszeit noch nicht in Betrieb, sodass keine Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr Garrel rückte mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Der Bus wurde vollständig zerstört. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, wurde um 17.50 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel auf der St.-Johannes-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, kam es um 08.50 Uhr auf der Tabbenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen befuhr die Tabbenstraße in Richtung der Angelbecker Straße. In Höhe der Langen Straße übersah sie eine von links kommende 57-jährige Radfahrerin aus Löningen. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

