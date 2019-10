Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Räuberischer Diebstahl von Zigaretten

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, kam es um 19.22 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Darener Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Einer 24-jährigen Angestellten des Marktes fielen drei männliche Personen auf, die sich verdächtig verhielten. Bei einem 24-jährigen Mann aus Herne bemerkte sie auffällige Auswölbungen unter der Kleidung auf Ansprache reagierte der Mann dann aggressiv, drückte die Frau zur Seite und floh zu Fuß aus dem Markt. Anhand von Zeugenangaben konnten die Polizeibeamten den Mann unverzüglich in Nähe des Marktes kontrollieren. Hierbei wurden diverse Packungen Zigaretten in dessen Kleidung, die er mutmaßlich gestohlen hatten, sichergestellt werden. Außerdem konnte ein Fahrzeug kontrolliert werden, in dem sich drei weitere Männer befunden haben. Es besteht der Verdacht, dass diese den flüchtigen Mann haben abholen wollen. Gegen die vier Männer im Alter von 24 bis 39 Jahren aus den Bereichen Hamm und Herne wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung angeordnet. Anschließend wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Montag, 28. Oktober 2019, 17.00 Uhr bis Dienstag, 29. Oktober 2019, 05.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw die Straße Fallenriede. Bei einem Wendemanöver in Höhe der Hausnummer 13 beschädigte er einen Zaun, ein Firmenhinweisschild und einen Elektroverteilerkasten. Anschließend entfernte er sich, ohne seine Personalien bekanntzugeben. Zur Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Damme unter der Telefonnummer 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, von 10.30 Uhr bis 11.04 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Kastenwagen, vermutlich beim Ausparken, einen Pkw der Marke "VW, Polo", welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße in Vechta abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren trotz Fahrverbotes

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, wurde um 18.30 Uhr auf der Meyerhofstraße ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass gegen den Mann aktuell ein Fahrverbot besteht. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

