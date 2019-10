Polizei Essen

POL-E: Essen: Bewaffneter Mann überfällt Kiosk mit Pistole - Kriminalpolizei sucht mit Foto nach Zeugen

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45145 E-Frohnhausen: Ein bewaffneter Mann überfiel am Sonntag, dem 8. September, einen Kiosk im Essener Stadtteil Frohnhausen. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Kriminellen ist freigeben. Mit einem Foto aus der Überwachungskamera suchen die Ermittler mögliche Zeugen. Gegen 18:55 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft auf der Kölner Straße. Mit einer Pistole setzte der Mann die 53 Jahre alte Angestellte unter Druck. Er entnahm Bargeld aus der Kasse und verschwand mit der Beute in Richtung Leipziger Straße. Wir berichteten bereits am 9. September über die Tat. Wer kennt den mutmaßlichen Räuber auf dem Foto oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0201/829-0 der Essener Polizei. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell