Polizei Essen

POL-E: Essen: Couragierte Zeugen nehmen Taschendiebe ins Visier - Eine Festnahme 45141 E-Nordviertel:

Essen (ots)

Zwei couragierte Zeugen nahmen Samstagmittag (26. Oktober), auf einem Flohmarkt im Nordviertel, zwei Taschendiebe ins Visier. Gegen 13:25 Uhr waren zwei Männer im Alter von jeweils 39 Jahren auf dem Markt unterwegs. Als sie erkannten, wie zwei Männer unbemerkt die Geldbörse einer 56-jährigen Frau aus Hattingen klauten, reagierten sie prompt. Die beiden Langfinger flüchteten in Richtung Bottroper Straße. Die Zeugen ließen nicht locker und konnten einen 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dieser hatte das gestohlene Portmonee noch bei sich. Für ihn ging es in das Polizeigewahrsam. Er soll möglichst zeitnah im beschleunigten Verfahren vom Gericht abgeurteilt werden. Von seinem Komplizen fehlt bisher jede Spur. Er soll südländischer, eventuell serbischer Herkunft, zirka 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein und eine dickliche Statur haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer blauen Jeans. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei in Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell